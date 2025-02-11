Боец ММА Руслан Крайнов лишился глаза в результате стрельбы у клуба в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов лишился глаза во время стрельбы у ночного клуба в Краснодаре. Ему потребуется операция. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт» в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Руслану Крайнову 29 лет, в боях ММА на его счету шесть побед, ни одного поражения.

Как следует из публикации, ночью 9 февраля у Руслана Крайнова была рабочая смена, он был одним из охранников в ночном клубе на улице Зиповской. Между ним и 34-летним мужчиной на улице у клуба произошел конфликт. Затем мужчина достал оружие, выстрелил в Крайнова и скрылся на автомобиле, сообщает ГУВД по Кубани.

Вскоре на посту ДПС остановили автомобиль. В нем были нападавший и водитель — 32-летний житель житель Чечни. Их задержали. У них изъяли, по предварительным данным, травматический пистолет, магазин и 18 патронов к нему, сообщает «РИА новости».

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство). В действиях водителя усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.8 КоАП (Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему).