Объем предложения в новостройках в крупных городах России

Город Предложение в начале февраля 2025 года (тыс. лотов) Изменение за год (%) Москва 52,7 –6 Краснодар 29,4 –3 Санкт-Петербург 27,5 –9 Екатеринбург 16,5 –3 Ростов-на-Дону 11,2 7 Новосибирск 10,9 –1 Казань 6 –19 Воронеж 5,1 –10 Пермь 3,8 –3 Красноярск 3,6 –7 Нижний Новгород 3,4 –15 Уфа 2,5 –19 Челябинск 2,4 1 Волгоград 2,4 –27 Самара 1,2 –22 Омск 0,6 –7