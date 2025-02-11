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Коммерсантъ FM
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Объем предложения в новостройках в крупных городах России

Город Предложение в начале февраля 2025 года (тыс. лотов) Изменение за год (%)
Москва 52,7 –6
Краснодар 29,4 –3
Санкт-Петербург 27,5 –9
Екатеринбург 16,5 –3
Ростов-на-Дону 11,2 7
Новосибирск 10,9 –1
Казань 6 –19
Воронеж 5,1 –10
Пермь 3,8 –3
Красноярск 3,6 –7
Нижний Новгород 3,4 –15
Уфа 2,5 –19
Челябинск 2,4 1
Волгоград 2,4 –27
Самара 1,2 –22
Омск 0,6 –7

Источник: «ЦИАН.Аналитика».

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