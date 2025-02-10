В реке Ленинградской области зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

В реке Нейма в Ленинградской области зафиксировано превышение концентрации вредных веществ: по взвешенным веществам — в 300 раз, нефтепродуктам — более чем в 1 тыс. раз, аммоний-ионам — в 200 раз. Помимо этого в воде обнаружены фенолы, марганец, фосфат-ионы. Результаты по превышениям раскрываются в пресс-релизе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Превышения были зафиксированы в пробах, которые взяли в декабре 2024 года. Воду для исследований взяли в стоках, поступающих в реку, с очистных сооружений у поселка Большая Пустомержа Кингисеппского района (15 км от Кингисеппа). В январе 2025 года были взяты новые пробы — данные по ним не раскрываются, — их брали для оценки вреда, нанесенного реке.

Река Нейма впадает в реку Хревица, а она — в Ивановское водохранилище. Рядом с водохранилищем работает Лужский лососевый завод. Вода в садки завода, где разводят лосося, сигу, кумжу и миногу, поступает из водохранилища. ФГБУ «Главрыбвод» зафиксировало ухудшение воды в нем и обратилось в связи с этим в управление Росприроднадзора, специалисты которого обнаружили превышения в Нейме.

Когда специалисты брали пробы, к очистным сооружениям подъехала автоцистерна и через трубу, выведенную с территории очистных, были сброшены стоки. Помимо этого, сообщает управление Росприроднадзора, ГУП «Леноблводоканал» заключило договор с местными сельхозпредприятием на отведение сточных вод. Все это, отметили в ведомстве, ведет к нагрузке на очистные, и, как следствие, к загрязнению окружающей среды.