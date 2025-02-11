Дела сердечные
Варианты маникюра на 14 февраля
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самый актуальный дизайн маникюра на День всех влюбленных — сердца всех оттенков и форм.
День святого Валентина, без сомнения, самый романтичный и многими любимый праздник, а особенно фанатами маникюра. Почему? Вариантов дизайна ногтей огромное множество, и все они отлично смотрятся и в обычной, повседневной (не наполненной валентинками) жизни. Показываем самые интересные из них, они будут уместны в любой ситуации.
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