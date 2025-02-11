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Коммерсантъ FM
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Дела сердечные

Варианты маникюра на 14 февраля

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самый актуальный дизайн маникюра на День всех влюбленных — сердца всех оттенков и форм.

День святого Валентина, без сомнения, самый романтичный и многими любимый праздник, а особенно фанатами маникюра. Почему? Вариантов дизайна ногтей огромное множество, и все они отлично смотрятся и в обычной, повседневной (не наполненной валентинками) жизни. Показываем самые интересные из них, они будут уместны в любой ситуации.

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Фото: @heluviee

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Фото: @heygreatnails

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Фото: @disseynails

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Фото: @heluviee

Фото: @heluviee

Фото: @heluviee

Фото: @heluviee

Фото: @heygreatnails

Фото: @heygreatnails

Фото: @heygreatnails

Фото: @enamelle

Фото: @heluviee

Фото: @overglowedit

Фото: @disseynails

Фото: @disseynails

Фото: @disseynails

Фото: @disseynails

Фото: @nailsbysuman

Фото: @overglowedit

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @matejanova

Фото: @gel.bymegan

Фото: @betina_goldstein

Фото: @saskiafenwick

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @monmayernails

Фото: @raelondonnails

Фото: @domsli22

Фото: @overglowedit

Фото: @matejanova

Фото: @naileditbeauty

Фото: @_by_shelley

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @heluviee

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @nailsbyalsn

Ирина Кириенко

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