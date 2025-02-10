«Газпром» провел кадровые перестановки в руководстве

В руководстве компании «Газпром» (MOEX: GAZP) произошли изменения: назначены новые руководители двух подразделений. Александр Шагов стал начальником департамента 715, отвечающего за управление персоналом. Антон Мухин возглавил управление 127, сообщил Telegram-канал компании.

Елена Касьян, ранее занимавшая должность начальника департамента 715, покинула пост из-за выхода на пенсию. Александр Шагов работает в «Газпроме» с 2010 года и до этого был заместителем начальника того же департамента.

Также на пенсию вышла Галина Тарасова, которая руководила управлением 127. Антон Мухин, новый руководитель управления, присоединился к «Газпрому» в 2002 году и до этого занимал должность замначальника своего отдела.

В январе стало известно о планах «Газпрома» сократить около 40% сотрудников центрального аппарата. По итогам 2024 года компания показала убыток в 309 млрд руб.

Подробнее — в материале «Сокращения раскачивают "Газпром"».