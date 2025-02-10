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На Кубани на поддержку АПК направят 10,6 млрд рублей

В 2025 году господдержка агропромышленного комплекса Краснодарского края составит 10,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, больше половины средств выделили на растениеводство — 5,4 млрд руб. Из них более 2 млрд руб. — это субсидии на закупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, развитие мелиоративного комплекса и агрострахование.

Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей для региона является развитие сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. При этом необходимо уделять особое внимание сохранению плодородия почв и не допускать перевода земель сельскохозяйственного назначения в застроенные территории.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов подчеркнул, что агропромышленный комплекс Краснодарского края занимает лидирующие позиции в России и Южном федеральном округе. В рамках государственной поддержки на Кубани было выделено свыше 300 млн руб. на закладку многолетних насаждений. Садоводы региона должны воспользоваться этими средствами, чтобы создать основу для продовольственной безопасности в области садоводства, используя собственный посадочный материал.

Алина Зорина

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