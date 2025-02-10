ХК «Нефтехимик» пришлось лететь в Сочи из другого аэропорта из-за тумана

Клуб КХЛ «Нефтехимик» скорректировал маршрут в Сочи из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Самолет, на котором спортсмены должны были лететь из Нижнекамска в Сочи, приземлился в Уфе из-за тумана. Хоккеисты выехали на автобусе в Уфу, откуда продолжат путь к предстоящему матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

В состав команды на выездной матч вошли 24 игрока, в том числе три вратаря, восемь защитников и 13 форвардов. Встреча спортсменов из Нижнекамска и Сочи состоится 11 февраля в 19:30 мск.

В этом сезоне команды провели одну очную встречу, которая прошла в Нижнекамске, где «Нефтехимики» одержали победу со счетом 2:1. Сейчас команда «волков» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. ХК набрал 45 очков после 53 сыгранных матчей в КХЛ. Сочинские хоккеисты пока занимают последнее место в таблице Западной конференции с 36 очками в 52 проведенных матчах.

Мария Удовик