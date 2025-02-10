В Новочеркасске отреставрируют театр, библиотеку и ЗАГС

Объекты культурного наследия в Новочеркасске обновят в ближайшие годы. Для реставрации фасадов донского театра драмы им. Комиссаржевской, библиотеки им. Пушкина и городского ЗАГСа привлекут федеральные средства — сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Дал поручение руководителю управления культуры пересмотреть для этих объектов сметные расчеты, чтобы можно было в будущем готовить проектно-сметную документацию», — написал он.

В ближайшие годы отремонтировать намерены также Южную триумфальную арку на Платовском проспекте. Деньги на это администрация планирует попросить у регионального правительства. Руководитель управления архитектуры и градостроительства дал поручения собственникам зданий, расположенных на гостевом маршруте, привести фасады домов в должный вид.

Дмитрий Ковалевский