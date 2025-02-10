Чемпионат Испании
23-й тур. «Атлетик»—«Жирона» 3:0 (Сансет, 42 (пен.), 45+1; 79). «Лас-Пальмас»—«Вильярреал» 1:2 (Фустер, 84 — Баэна, 53; Айосе Перес, 66). «Реал»—«Атлетико» 1:1 (Мбаппе, 50 — Альварес, 35 (пен.)). «Севилья»—«Барселона» 1:4 (Варгас, 8 — Левандовский, 7; Фермин Лопес, 46; Рафинья, 55; Эрик Гарсия, 89; Удаление: Фермин Лопес, 60). «Реал Сосьедад»—«Эспаньол» 2:1 (Бекер, 1; Мендес, 84 — Пуадо, 53 (пен.)).
Положение команд. 1. «Реал» — 50 очков. 2. «Атлетико» — 49. 3. «Барселона» — 48. 4. «Атлетик» — 44. 5. «Вильярреал» — 40. 6. «Райо Вальекано» — 35. 7. «Реал Сосьедад» — 31. 8. «Жирона» —31.