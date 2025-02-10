За неделю дорожники в Петербурге вывезли на утилизацию 30 тыс. кубометров снега

По итогам последних семи дней дорожные предприятия Петербурга вывезли на утилизацию около 30 тыс. кубометров снега. На полигон также отправлено 900 куб. м мусора и 300 тонн смета. Такую статистику за минувшую неделю привели 10 февраля в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

На сегодняшний день улицы Петербурга чистит 726 единиц техники и 1100 сотрудников дорожных учреждений. В их задачу входит уборка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, подбор мусора и т.д. Кроме этого, на водоприемных устройствах города за начало февраля от наледи и посторонних предметов освобождено более 6 тыс. патрубков, уточнили в комблаге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что коммунальные службы Ленобласти переходят на усиленный режим работы в связи с грядущими в регионе снегопадами и похолоданием до -12 градусов.

Андрей Цедрик