В мэрии Перми не обсуждали возможность побратимских отношений с итальянским Таранто

Как сообщил источник «Ъ-Прикамье» в пермской мэрии, никаких обсуждений и переговоров об установлении побратимских отношений между Пермью и итальянским городом Таранто не было. По словам собеседника, в администрации ничего не знают о возможности такого сотрудничества. Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» почетный консул РФ в городе Бари Микеле Боллетьери заявил, что Пермь и Таранто могут стать городами-побратимами, а первым совместным проектом будет ежегодный фестиваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, раньше у Перми было несколько городов-побратимов из недружественных РФ стран. Американский Луисвилл, британский Оксфорд и немецкий Дуйсбург прекратили побратимские отношения с краевой столицей в связи с началом спецоперации на Украине.