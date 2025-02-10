Верификацию для аренды электросамокатов могут распространить на всю страну

Система обязательной верификация на «Госуслугах» для аренды электросамокатов может распространиться на всю Россию. Об этом сообщил ТАСС сенатор, Артем Шейкин. На данный момент такие правила запланированы только для Москвы.

Господин Шейкин назвал внедрение верификации для аренды электросамоката через mos.ru «хорошим пилотным проектом». «Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России»,— заявил он. По мнению сенатора, такой подход поможет избежать анонимного использования транспорта и минимизирует количество нарушений.

Тем не менее Артем Шейкин предупредил, что важно учитывать технические возможности операторов и готовность регионов к внедрению такой системы. В таком случае для определенных ситуаций может потребоваться «дополнительная доработка» правил.

Ранее пресс-служба московской мэрии сообщила, что для использования электросамокатов пользователи будут сначала должны пройти верификацию через портал mos.ru. Такие правила начнут действовать в этом году с открытия нового сезона проката.

Подробнее — в материале «Ъ» «На электросамокаты ставят фейс-контроль».