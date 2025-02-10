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Дом бизнесмена Лазуренко в Ростове продают за 180 млн рублей

Трехэтажный коттедж на берегу Северного водохранилища выставили на продажу в Ростове. Цена дома с ремонтом — 180 млн руб., следует из объявления

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Фото: Сервис Avito

Фото: Сервис Avito

Фото: Сервис Avito

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Фото: Сервис Avito

Фото: Сервис Avito

Фото: Сервис Avito

Согласно данным картотеки арбитражного суда Краснодарского края, дом по адресу Евдокимова, 196 принадлежит бизнесмену Игорю Лазуренко. Ему принадлежит группа компаний «Гедон», занимающаяся торговлей автомобилями, а также «Теннис-Центр Гедон», расположенный по соседству с особняком.

Дизайн здания, согласно описанию, разработан фpaнцузcким пpoeктно-аpxитектуpным бюpo NОVIDIS в Париже. В доме площадью в 1000 кв. м. имеются пять спален, кинозал, винный зал и гараж, рассчитанный на три автомобиля. Здание возведено в 2020 году, однако мебели внутри, как видно на фото, нет. Площадь участка составляет 36 соток.

Здание по тому же адресу выставляли на продажу в ноябре за 250 млн руб., однако позже цену снизили до 210 млн руб.

Дмитрий Ковалевский

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