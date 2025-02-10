В 2025 году площадь яровых на Кубани составит 1,8 млн гектаров

Площадь яровых в 2025 году составит 1,8 млн га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в этом году под подсолнечник отвели 471 тыс. га, под кукурузу — 436 тыс. га, под сахарную свеклу — 2–5 тыс. га. Эти культуры являются ключевыми для наращивания экспортного потенциала кубанской продукции. Глава Кубани подчеркнул, что важно провести посевную кампанию на высоком уровне и получить хороший урожай. Для этого требуется выполнить запланированные агротехнологические мероприятия и обеспечить аграриев в достаточном количестве исправной техникой и горюче-смазочными материалами. Уход от использования импортных семян также является важным вопросом. Сейчас Краснодарский край обеспечен собственными семенами, которые уже показали свою эффективность.

В этом году площади под яровые культуры сохранятся на уровне 2024 года. При этом власти планируют увеличить посевы кукурузы на зерно. Чтобы обеспечить оптимальный севооборот, будет сокращено количество земель, занятых под сахарную свеклу, подсолнечник и сою.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что благодаря ряду законодательных инициатив, принятых на федеральном и краевом уровнях, созданы благоприятные условия для развития отечественного семеноводства. Вслед за утверждением президентом РФ доктрины продовольственной безопасности, в которой сказано, что к 2030 году агропромышленный комплекс (АПК) должен быть обеспечен отечественными семенами не менее чем на 70%, в Краснодарском крае разработали и приняли закон о семеноводстве на уровне субъектов Российской Федерации. Закон вступил в силу в сентябре 2024 года и во многом определил дальнейшие направления селекционных работ. Юрий Бурлачко отметил, что благодаря усилиям ученых в региональном АПК используются преимущественно семена отечественной селекции.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, за последние пять лет в крае наблюдается значительный рост использования элитных семян. Их доля увеличилась почти на 11%. По итогам 2024 года площадь, засеянная элитными семенами, достигла 800 тыс. га. В этом году планируется увеличить долю семян отечественной селекции. Для подсолнечника и кукурузы этот показатель составит от 50 до 55%, а для сахарной свеклы — от 10 до 15% от общей посевной площади.

В администрации региона отметили, что сельскохозяйственные предприятия располагают необходимым оборудованием для проведения посевных работ — в поля выйдет почти 36 тыс. единиц техники. Кроме того, в 2024 году произошло обновление машинно-тракторного парка. Приобрели свыше 2,7 тыс. единиц новой техники на общую сумму 17,3 млрд руб.

Алина Зорина