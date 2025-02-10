Перевозки контейнеров на сетях Октябрьской магистрали в январе выросли на 1,6%

По итогам первого месяца 2025 года перевозки контейнеров на магистралях Октябрьской железной дороги выросли на 1,6%. В январе во всех видах сообщения было перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 0,4% — до 49,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +6,3%). Основной прирост удалось достичь благодаря перевозке удобрений (+13,1%) и бумаги (+13,9%).

Также положительную динамику в ОЖД отмечают в контейнерных перевозках строительных грузов (+6,8%), цветных металлов (+24,8%), картофеля, овощей и фруктов (+4%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за 2024 год в адрес портов Северо-Запада было перевезено в общей сложности 26,5 млн тонн удобрений. Таким образом, рост к предыдущему году по данному показателю составил 25,5%.

Андрей Цедрик