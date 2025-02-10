Объем платных услуг в Ростовской области вырос на 6%

В 2024 году организации Ростовской области оказали услуги на 439 млрд руб., что на 6% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возросла популярность услуг фотоателье (+15,1%), транспортных услуг (+10,5%) и услуг гостиниц (+10%). Также население региона стало чаще обращаться в фирмы по ремонту и техобслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, пр ремонту и изготовлению металлоизделий (+10,7%),

В структуре общего объема платных услуг значительный удельный вес занимают бытовые услуги (22,8%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (22,8%), транспортные (15,9%), телекоммуникационные (10%) и медицинские (9,1%).

За 2024 год жителями Ростовской области на услуги бытового характера было потрачено 100 млрд. руб. (+9%).Среди них наиболее востребованными являлись услуги по техобслуживанию и ремонту машин и оборудования (42,1%), по ремонту и строительству (26,2%), парикмахерские и косметические услуги (11,4%).

Кристина Федичкина