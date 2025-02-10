Как сообщает газета Politico, Брюссель ищет правовые основания для борьбы с так называемым теневым флотом России. Возможен даже физический захват нефтяного транспорта. В Москве заявили о неизбежных ответных мерах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает усиления противостояния России и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В минувшие выходные произошли два интересных события. В Балтийском море в очередной раз произошел обрыв кабеля связи. Но на этот раз российского, принадлежащего «Ростелекому». Неприятность случилась в исключительной экономической зоне Финляндии. Ведутся ремонтные работы. В последнее время подобные происшествия стали случаться с завидной регулярностью. До этого страдали в основном коммуникации стран враждебного Запада, но вот неприятность произошла и с имуществом Российской Федерации.

Второй момент, можно сказать, поворотный: после 20 лет обсуждения и подготовительных мероприятий Латвия, Литва и Эстония в торжественной обстановке со словами «Goodbye, Russia» отключились от энергосистемы России и Белоруссии и, соответственно, подключились к системе Европейского союза. Ушла эпоха, можно сказать. И вот газета Politico пишет, что европейские страны готовы жестко бороться с так называемым теневым российским танкерным флотом. Вплоть до «масштабного захвата» указанного транспорта. Сделать это будет непросто, однако, как утверждают источники издания, соответствующие меры прорабатываются. Собственно, повод задержать всегда можно найти. Например, по подозрению в причинении экологического ущерба.

Многие наблюдатели, западные эксперты и журналисты берутся прямо утверждать, что между Россией и ЕС идет гибридная война. То кабели рвутся, как было сказано выше, то какие-то неизвестные дроны летают вокруг европейских военных объектов. И вот, как мы видим, на это следует определенная реакция. Кроме того, в связи с явным изменением курса Америки Старому Свету предлагается самостоятельно заботиться о себе самом, в том числе и в области безопасности.

Этим уже стали пользоваться европейские правые, которые провели свой съезд в Мадриде. Звучали разные лозунги, что, мол, пришло наше время, долой левацкий мультикультурализм, сделаем Европу снова великой. Нынешним властям приходится на это реагировать. Как именно? Силу показывать. По крайней мере, пытаться это сделать. Иначе есть угроза остаться не у дел.

Так что досмотр танкеров и иные подобные меры выглядят как неизбежность.

Соответственно, угроза разрастания гибридной войны также имеет место. В целом нынешнему Евросоюзу предстоит очередное испытание на прочность. Что касается России, пока он к ней лицом не повернулся. Пытается сделать наоборот. Может быть, правые сумеют что-то изменить, а, может быть, и нет.

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Дмитрий Дризе