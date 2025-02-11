В Татарстане благоустроят три микрорайона за 250 млн рублей

В трех населенных пунктах Татарстана будут проведены работы по благоустройству и обустройству инженерной инфраструктуры на общую сумму 250 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках проекта в микрорайоне «Южный» села Черемшан будет обустроена площадка под жилую застройку на 256 домов, работы обойдутся в 127,6 млн руб.

В селе Верхний Услон в микрорайоне «Новый» на благоустройство и создание инженерной инфраструктуры для 340 домов выделено 90,1 млн руб. В селе Среднее Девятово аналогичные работы для 350 домов оценены в 32,3 млн руб.

Завершение всех работ и ввод объектов в эксплуатацию запланированы на 1 декабря 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Анар Зейналов