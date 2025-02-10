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Выставку «Арт Мир» на «Нижегородской ярмарке» посетили 75 тысяч человек

Более 75 тыс. человек посетили международную выставку искусств «Арт Мир», которая прошла на «Нижегородской ярмарке» 1-9 февраля. В выставке приняли участие более 400 авторов из 36 городов России и 11 стран.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время выставки прошел благотворительный аукцион, на который 23 автора безвозмездно передали свои работы. Суммарно с их продажи собрано более 16,4 млн руб. Эти средства пойдут на организацию лагерей отдыха для для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями и для трудных подростков.

Андрей Репин

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