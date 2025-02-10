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В белгородском Грайвороне из оборота изъяли 20 кг черной икры

В Грайвороне Белгородской области по результатам прокурорской проверки из оборота изъяли более 20 кг черной икры. Об этом сообщили в прокуратуре региона. В деятельности двух местных производителей нашли нарушения законодательства о безопасности пищевой продукции. Их имена и названия компаний не раскрываются.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В первом случае у фермера обнаружили около 20 кг черной икры неизвестного происхождения и срока годности. Продукт был расфасован в полиэтиленовые пакеты и хранился в морозильной камере с нарушением условий. Второй производитель передал другому предпринимателю без необходимых документов более 40 кг черной икры. Она числилась на остатке и фактически отсутствовала на предприятии.

В отношении фермера возбуждено административное дело о нарушении изготовителем требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАП РФ, для физлиц — до 5 тыс. руб. штрафа), а в отношении представителя предприятия — дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, для должностных лиц — до 5 тыс. руб. штрафа). Также им были внесены представления об устранении нарушений.

Егор Якимов

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