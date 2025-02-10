В Губкинском расследуют смерть ребенка, проглотившего магнитные шарики

Пуровским межрайонным следственным отделом в Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в отделении реанимации городской больницы, сообщили в следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, 6 февраля в больнице скончался ребенок, доставленный бригадой скорой помощи. При вскрытии в кишечнике погибшего обнаружены множественные инородные тела — магнитные шарики.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Полина Щуцкая