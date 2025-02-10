Постпред РФ в ООН: диалог между Москвой и Дамаском налажен

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что диалог российских властей с новыми сирийскими властями налажен. По его словам, отношения двух стран не являются конъюнктурными.

«Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен»,— цитирует господина Гатилова агентство «РИА Новости». Он заверил, что между двумя странами «будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества», которое «имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент».

Постпред РФ также подчеркнул, что отношения Москвы и Дамаска не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.

В конце января Дамаск впервые с момента смены власти в республике посетили замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По итогам визита господин Богданов назвал беседу «конструктивной», но вместе с тем признал, что ключевой для России вопрос военного присутствия в республике еще не решен и требует дополнительных обсуждений.

Позднее министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post заявил об улучшении отношения российских властей к новому сирийскому правительству. Он отмечал, что российские военные базы останутся в Сирии в том случае, если это будет выгодно новым властям арабской республики.

Подробнее о диалоге РФ с новыми властями Сирии — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая