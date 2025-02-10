Брак гендиректора Wildberries Ким и бизнесмена Бакальчука официально расторгнут

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким и бизнесмен Владислав Бакальчук официально расторгли брак. Об этом господин Бакальчук сообщил в Telegram-канале. По решению суда дети останутся с матерью. 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества.

«Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой. <...> Но у меня остается право на встречи с детьми, и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем»,— написал господин Бакальчук.

В июле 2024 года маркетплейс Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ в ООО РВБ. Владислав Бакальчук, владеющий 1% онлайн-площадки, выступил против и подал досудебную претензию. Госпожа Бакальчук в ответ инициировала бракоразводный процесс и вернула девичью фамилию Ким. В сентябре на офис Wildberries в Романовом переулке в Москве совершили вооруженное нападение, два человека погибли. Предпринимательница назвала это попыткой рейдерского захвата со стороны мужа.

С того момента бывшие супруги обмениваются исками в судах. 19 декабря 2024 года Арбитражный суд Подмосковья отказал Владиславу Бакальчуку в удовлетворении требований по иску, в котором он оспаривал передачу активов Wildberries в РВБ. В тот же день суд отклонил иск от Татьяны Ким и ООО «ВБ Девелопмент» (строило склады для маркетплейса, принадлежит господину Бакальчуку на 100%) с требованием взыскать с владельца 37,09 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Встречная ничья».

Полина Мотызлевская