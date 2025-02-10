Боец СВО из Прикамья скончался после двух месяцев лечения в госпитале

Сегодня в Александровском округе простились с бойцом СВО Андреем Череневым, проходивший лечение в госпитале в течение двух месяцев. Как сообщается на официальной странице муниципалитета «ВКонтакте», господин Черенев скончался от полученных ранений 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети администрации Александровского округа

фото: соцсети администрации Александровского округа



Андрей Черенев родился 13 февраля 1979 года в Александровске. После окончания школы учился в Александровском профессиональном училище по специальности электрогазосварщик, позже получил образование столяра-станочника. В октябре 2024-го отправился на СВО, где в конце ноября того же года получил ранение.