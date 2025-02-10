Брак основателей Wildberries Бакальчуков официально расторгли

Бизнесмен и сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук заявил в своем Telegram, что его брак с Татьяной Ким (экс-Бакальчук) официально расторгнут после 22 лет совместной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восточный экономический форум (ВЭФ) 2024 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Восточный экономический форум (ВЭФ) 2024 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой»,— говорится в сообщении.

Бакальчук добавил, что заседание о разделе совместно нажитого имущества состоится 18 февраля. Бизнесмен сопроводил свой пост песней Валерия Кипелова «Я свободен».

Раскол в семье Бакальчуков случился в июле 2024 года, когда маркетплейс Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций онлайн-площадки, выступил против.

Ситуация развивалась стремительно. Бакальчук искал помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова и подал досудебную претензию. В ответ глава Wildberries подала на развод и вернула себе девичью фамилию Ким.

В сентябре случилось вооруженное нападение на офис компании в Романовом переулке в Москве. Ким назвала это попыткой рейдерского захвата со стороны мужа. Тогда погибли два человека.

Сам Бакальчук называет причиной передела в компании инцидент со складом в Шушарах, который случился в январе 2024 года. По словам бизнесмена, пожар стал началом череды событий, которые изменили все.

Он добавил, что проблемы начались, когда расследованием возгорания заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. С того момента начались допросы сотрудников компании и обыски.

Подробнее о пожаре читайте в материале «Ъ-СПб» «Огонь-ритейлер».

Андрей Маркелов