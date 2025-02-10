На Кубани, в Крыму и Севастополе выловили более 27 тысяч тонн морепродуктов

В Азово-Черноморском бассейне за 2024 год выловили более 35 тыс. тонн морепродуктов. Из них 27,7 тыс. тонн поймали в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае, сообщает Росрыболовство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росрыболовства Фото: Пресс-служба Росрыболовства

Больше всего водных биоресурсов добыли в Севастополе — более 17 тыс. тонн. Второе место занял Краснодарский край, где выловили более 6 тыс. тонн. В Крыму поймали 4,7 тыс. тонн морепродуктов.

В Росрыболовстве отметили, что популяция осетровых, пиленгаса, креветки и других видов увеличилась. По данным ведомства, за последние годы вылов креветки в Азово-Черноморском бассейне увеличился в девять раз. В Азовском море восстанавливаются запасы русского осетра, его биомасса с 2014 по 2024 год выросла практически с нуля до 3 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина