Житель Дзержинска в суде пытается отменить кредит, взятый из-за мошенников

В Дзержинске Нижегородской области местный житель пытается признать недействительным кредитный договор с АО «ТБанк». Истец настаивает, что кредит взят мошенниками, сообщили в пресс-службе городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявитель указал, что 24 декабря 2024 года ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Тот сообщил, что для улучшения и сохранения необходимого качества связи и интернета необходимо подключиться к формату «5G», для чего надо установить мобильное приложение с названием «5G».

Приложение долго устанавливалось, в это время истец задал несколько вопросов позвонившему, но тот резко завершил разговор. При проверке банковского приложения дзержинец обнаружил, что на него оформлен кредит на сумму 680 тыс. руб. При этом деньги были незамедлительно переведены на счет неизвестного лица.

В тот же день истец обратился в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело. Житель Дзержинска неоднократно обращался в поддержку банка с просьбой признать кредитный договор незаключенным, однако его требования оставлены без удовлетворения.

Галина Шамберина