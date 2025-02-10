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Более 500 домов в Воронеже остались без холодной воды

Компания «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») приостановила подачу холодной воды в 537 домов Левобережного района. Ограничения связаны с устранением аварии на водоводе диаметром 300 мм. Об этом сообщили в компании.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения обещают снять к 19:00 сегодня. Адреса подвоза воды пока не уточняются.

Где в Воронеже отключили холодную воду 10 февраля

Днем 3 февраля в «РВК-Воронеж» сообщили об аварии на сетях в Коминтерновском районе. Из-за этого была прекращена подача ресурса почти в 300 домов. Порыв водовода диаметром 600 мм устранили на следующее утро.

Алина Морозова

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