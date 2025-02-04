В Воронеже устранили аварию, из-за которой без воды оставались около 300 домов

Ранним утром 4 февраля специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») завершили работы по устранению порыва водоводе диаметром 600 мм на улице Антонова-Овсеенко в облцентре. Как сообщили в компании, подача холодной воды в многоквартирные дома и соцобъекты возобновлена. Под ограничения попадали потребители почти по 300 адресам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Об обнаружении порыва на водоводе в «РВК-Воронеж» сообщили накануне днем. Аварийные бригады работали с того момента до утра. Они заменили поврежденный участок трубопровода на новый длиной 1,1 м.

В зону отключения попали детские сады №№ 144, 182, 188, 189, 193 и школы №95, №99, гимназия №2, прогимназия. Планировалось, что из-за отсутствия холодной воды первые сегодня будут работать в режиме дежурных групп, а вторые — перейдут на дистанционное обучения. В связи с устранением аварии ограничения отменили, сообщил мэр Сергей Петрин.

Прокуратура региона организовала проверку по факту порыва трубопровода. О результатах правовой оценки действий должностных лиц, «полноты принятых мер по ликвидации аварии» пока не сообщалось.

Алина Морозова