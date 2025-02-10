Сочинские школьники получат путевку в «Школу педагогических компетенций»

Ученики педагогического класса сочинской школы №84 прошли конкурсный отбор и получат возможность участвовать в программе «Школа педагогических компетенций "Наука побеждать"». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Педагогический класс в образовательном учреждении №84 открыли в 2024–2025 учебном году. Он предлагает углубленное изучение психологии и педагогики, а также развитие коммуникативных и ораторских навыков. Учащиеся исследуют свои профессиональные предпочтения и демонстрируют свои педагогические способности.

По словам начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой, обучение подразумевает мастер-классы и консультации от опытных наставников. Благодаря победе с 17 февраля команда школы примет участие во Всероссийской смене Государственного университета просвещения в детском центре «Смена».

На курорте реализуется программа профильного обучения в 57 образовательных учреждениях, охватывающая различные направления, в том числе филологию, физику, химию, биологию, туризм и медицину. В 2025–2026 учебном году специалисты в области образования планируют расширить список программ профильного обучения. Информацию о направлениях можно найти на сайтах школ.

Мария Удовик