Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинские школьники получат путевку в «Школу педагогических компетенций»

Ученики педагогического класса сочинской школы №84 прошли конкурсный отбор и получат возможность участвовать в программе «Школа педагогических компетенций "Наука побеждать"». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Педагогический класс в образовательном учреждении №84 открыли в 2024–2025 учебном году. Он предлагает углубленное изучение психологии и педагогики, а также развитие коммуникативных и ораторских навыков. Учащиеся исследуют свои профессиональные предпочтения и демонстрируют свои педагогические способности.

По словам начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой, обучение подразумевает мастер-классы и консультации от опытных наставников. Благодаря победе с 17 февраля команда школы примет участие во Всероссийской смене Государственного университета просвещения в детском центре «Смена».

На курорте реализуется программа профильного обучения в 57 образовательных учреждениях, охватывающая различные направления, в том числе филологию, физику, химию, биологию, туризм и медицину. В 2025–2026 учебном году специалисты в области образования планируют расширить список программ профильного обучения. Информацию о направлениях можно найти на сайтах школ.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...