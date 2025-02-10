В Краснодарском крае из-за недостатка влаги пришлось пересеять 250 га пшеницы

На Кубани из-за нехватки влаги пересеяли 254 га пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, осенний сев озимых культур под урожай 2025 года проходил практически в сухую землю. В декабре почти не было всходов в северной части Краснодарского края, в том числе в Ленинградском муниципальном округе.

«Сейчас как никогда мы нуждаемся в помощи ученых. Важно обследовать каждое поле, своевременно провести уходные работы и применять индивидуальный подход. Только так мы сможем выйти на достойный урожай»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В целом по краю площадь, занятая озимыми зерновыми колосовыми культурами, составляет почти 1,8 млн га. В хозяйстве «Юг Агротехника» этот показатель достигает более 3,5 тыс. га.

Заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова отметила, что сейчас половина полей находится в фазе двух-трех листьев. Необходимо создать корневую систему, которая позволит пшенице куститься.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько подчеркнула, что в северной части региона ситуация наиболее сложная из-за недостатка влаги в почве. Этот фактор является основополагающим для проведения подкормки. Важно соблюсти баланс между водным и питательным режимами. Благодаря использованию современных технологий и сильных сортов можно рассчитывать на хороший урожай.

В хозяйстве «Юг Агротехника» занимаются выращиванием зерновых культур, используя в основном элитные отечественные семена. В прошлом году урожайность озимой пшеницы превысила 64 центнера с одного га. Кроме того, на полях выращивают подсолнечник, горох, рапс и свеклу.

Алина Зорина