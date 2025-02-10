В Ярославской области показали эскизы единого дизайн-кода
ГАУ «Проектный институт» разрабатывает дизайн-код Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Специалисты института во время разработки брали во внимание особенности каждого округа, общались с его жителями и предлагали типовые решения. В дизайн-коде прописали стандарты для детских и спортивных площадок, ледовых катков, зон отдыха, парков, бульваров, скверов, улиц и площадей.
«Единое оформление позволит ярче показать эту связь (округов — «Ъ-Ярославль»), обеспечить стилевое единство, создать комфортную и эстетичную среду»,— отметил губернатор Михаил Евраев.
По словам губернатора, внедрение дизайн-кода повысит качество жизни жителей региона и туристическую привлекательность, а муниципалитетам поможет эффективнее расходовать ресурсы. Использоваться дизайн-код будет после утверждения.
Дизайн-код — это комплексный набор стандартов, определяющих внешний вид и функциональность объектов городской инфраструктуры.