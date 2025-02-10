Арвинд Гупта

Родился 10 июля 1953 года в городе Нурпур в индийском штате Химачал-Прадеш. Получил степень магистра по физике Делийского университета, доктора философии Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели. С 1979 года — на дипломатической службе. Занимал различные должности в индийских дипломатических миссиях в Москве, Лондоне и Анкаре. В 1998–2007 годах был секретарем Совета национальной безопасности Индии. С 2008 по 2012 год руководил кафедрой по национальной безопасности в Институте оборонных исследований и анализа в Нью-Дели, в 2012-м возглавил это учреждение. С 2014 по 2017 год был заместителем советника по национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности Индии. В сентябре 2017 года возглавил Международный фонд Вивекананды.