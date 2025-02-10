Бывший замначальника удмуртского «Управтодора» осужден за превышение полномочий

Октябрьский райсуд Ижевска признал бывшего заместителя начальника КУ УР «Управтодор» виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

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Следствие считает, что обвиняемый осуществил приемку и оплату невыполненных подрядчиком работ по техническому обслуживанию комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Общий ущерб составил более 570 тыс. руб.

Фигуранту назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также лишили права заниматься деятельностью в сфере закупок на 2 года.