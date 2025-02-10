В Челябинской области в реестр контролируемых лиц включено 6,7 тыс. человек

В реестр контролируемых лиц, появившийся в России 5 февраля, уже включено почти 446 тыс. иностранцев. В том числе 6700 человек в Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В реестр попали иностранные граждане, у которых закончился разрешенный срок пребывания, прекращено гражданство, аннулированы разрешения на проживание, приняты решения о сокращении срока пребывания или о неразрешении въезда в РФ. Иностранцам, включенным в реестр, запрещено изменять место жительства без специального разрешения, выезжать за пределы региона проживания, заключать брак, регистрировать юридические лица, получать статус индивидуального предпринимателя, покупать и регистрировать недвижимость и транспортные средства, открывать банковские счета.

Реестр контролируемых лиц обновляется каждые 4 часа. До 30 апреля 2025 года иностранцы, включенные в список, могут урегулировать свое правовое положение в РФ.