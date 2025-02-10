Туристический центр Сак обустроят за 180 млн рублей

Крымскому курорту Саки выделят 179,9 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на благоустройство туристического центра города. Как сообщает пресс-служба министерства туризма республики, за счет работ власти планируют достичь показателей госпрограммы РФ «Развитие туризма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство курортов и туризма Крыма Фото: Министерство курортов и туризма Крыма

Проект прошел отбор комиссии при министерстве курортов и туризма Крыма. Реализовать проект планируют в 2025 году.

Для Крыма это уже четвертый туркод города. Ранее подобные проекты реализовали в Евпатории, Алупке и Феодосии. В этих городах создали единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, а также питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.

«Оздоровление — это основа круглогодичного туризма в нашем регионе. Поэтому так важно, чтобы Саки как центр оздоровительного туризма продолжал развивать не только традиции отечественной курортологии, продвигать бренд Сакских грязей, известных своими целебными свойствами, но и становиться современным курортом, более привлекательным для туристов и для инвестиций»,— отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

Татьяна Ручкина