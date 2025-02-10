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обновлено 17:29

Максим Абрамов назначен исполнительным директором АО «ИПОПАТ» в Ижевске

Руководитель компании «РТ Лайн» Максим Абрамов с 1 февраля назначен исполнительным директором АО «ИПОПАТ». Об этом сообщает пресс-служба ижевского транспортного предприятия.

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Господин Абрамов имеет более 20 лет опыта работы в транспортной отрасли, в том числе в сфере пассажирских перевозок. Компания «РТ Лайн» входит холдинг «Ресурс Групп». Отмечается, что господин Абрамов также занимался пассажирскими перевозками в Перми.

На этом посту господин Абрамов сменил Руслана Гиниятова, который был директором «ИПОПАТ» с 2019 года.

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