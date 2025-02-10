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На Октябрьской железной дороге за 2024 год перевезли почти 5 тыс. автомобилей

По итогам прошедшего года специально оборудованные вагоны-автомобилевозы Северо-Западного филиала АО «ФПК» перевезли по сетям Октябрьской железной дороги более 4,9 тыс. авто. Это на 10% больше, чем в 2023 году, сообщили 10 февраля в пресс-службе ОЖД.

Фото: Пресс-служба ОЖД

Фото: Пресс-служба ОЖД

В целом по России начиная с 2012 года вагонами-автомобилевозами было перевезено около 53 тыс. транспортных средств.

В ОЖД напомнили, что из Петербурга можно доставить автомобиль по трем направлениям: в Москву, Адлер и Воркуту. Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить 3-4 машины или 14 мотоциклов (в зависимости от их габарита). Внутри он оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах РЖД запустить в Мурманск пассажирский поезд с вагоном для перевозки автомобилей.

Андрей Цедрик

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