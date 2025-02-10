Число частных инвесторов в Свердловской области превысило 1,18 млн

В Свердловской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2025 года составило 1,185 млн, увеличившись за месяц на 10 762, сообщили в пресс-службе Московской биржи.

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В январе сделки на рынке акций и облигаций Московской биржи совершили свыше 137,3 тыс. свердловчан.

Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Свердловской области, достигло 197,4 тыс.

В целом по России число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 35,5 млн, а общее количество счетов составило 65,4 млн.

Напомним, в июле прошлого года количество частных инвесторов в Свердловской области, которые имеют брокерские счета Московской биржи, составило 1 млн 103 тыс. человек. Прирост за месяц составил 13,3 тыс. Общее количество ИИС, открытое свердловскими инвесторами, достигло 193,9 тыс.

Полина Щуцкая