Владелец «Баштранслогистик» обвиняется в невыплате зарплаты

В Уфе директор ООО «Баштранслогистик» обвиняется в полной невыплате зарплаты в течение более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Дело направлено в Октябрьский районный суд.

Как установлено следствием, руководитель компании с октября 2023 года по март 2024 года не выплачивал в полном объеме зарплату 59 сотрудникам, в результате сумма задолженности составила более 4,6 млн руб. За это время на счета фирмы поступило более 16,6 млн руб., которые по указанию директора направили на расчеты с контрагентами, оплату хозяйственных расходов и другие цели.

Кроме того, в октябре 2023 года, перед невыплатой зарплаты, директор израсходовал на расчеты с поставщиками и подрядчиками средства компании в сумме более 50 млн. руб.

Задолженность перед работниками частично погашена. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на спецтехнику компании наложен арест.

ООО «Баштранслогистик», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2021 года. Компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Владельцем и директором (до 6 февраля 2025 года) является Айдар Батталов.

Майя Иванова