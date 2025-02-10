Бастрыкин поручил повторно возбудить дело после обмана жительницы Казани мигрантом
Председатель Следственного комитета России А. Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после того, как мигрант незаконно завладел имуществом жительницы Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В эфире программы федерального телеканала рассказали, что иностранец обманом завладел имуществом жительницы Казани. Мигрант убедил женщину переписать на него дом, машину и передать крупную денежную сумму, обещая возмещение, но до сих пор ничего не вернул. Также женщина подала заявление о домашнем насилии.
В СУ СК России по Татарстану по данным фактам были возбуждены уголовные дела. Сообщается, что постановления о возбуждении дел были отменены прокурором республики, его заместителем, а также районными прокурорами и их заместителями.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву повторно возбудить уголовные дела и представить доклад по доводам, озвученным в программе.