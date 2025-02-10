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Коммерсантъ FM
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Тайваньский экспорт в Мексику вырос почти на 500%

В январе экспорт товаров с Тайваня в Мексику вырос на 479% в сравнении с тем же периодом 2024 года, достигнув $2,7 млрд. Как сообщает Bloomberg, основная часть роста приходится на ввоз графических процессоров, необходимых для систем искусственного интеллекта (ИИ).

В Министерстве финансов Тайваня отметили, что такой рост экспорта связан с изменением цепочек поставок. США повышают пошлины на ввоз товаров из Китая, президент Дональд Трамп также обещал ввести 100-процентные пошлины на ввоз полупроводников с Тайваня. В таких условиях многие тайваньские компании, в том числе Foxconn и Wistron, значительная часть производственных мощностей которых находится в КНР, собираются строить фабрики по сборке серверов для ИИ в Мексике, а оттуда экспортировать их в США.

Как отмечает Bloomberg, перенос производства в Мексику также имеет риски: господин Трамп заявлял и о планах повысить тарифы на ввоз товаров из этой страны, хотя пока такое повышение было отложено.

Яна Рождественская

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