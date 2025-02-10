«Сбер» продлит беспроцентную отсрочку по долгам клиентов с приграничных территорий РФ

Сбербанк продлит беспроцентную отсрочку по всем кредитным обязательствам клиентов с приграничных территорий России еще на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Сбер продлит беспроцентную отсрочку по всем обязательствам клиентов с приграничных территорий еще на три месяца. Об этом клиентам придет SMS или push-уведомление. Заявление о продлении отсрочки подавать в банк не нужно», — сказали в пресс-службе.

В случае, если клиенту не требуется дополнительная отсрочка по кредитным обязательствам, он может обратиться по номеру 8 800 200-36-09, уточнили в «Сбере».