В Казани более 20 тыс. человек приняли участие в «Лыжне России»

В марафоне «Лыжня России-2025», который прошел в Казани 8 февраля, поучаствовало свыше 20 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

В этом году в рамках 80-летия победы в Великой Отечественной войне в рамках марафона провели лыжный ретро-забег в советском стиле.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится самый крупный в Европе центр водных видов спорта на 1,5 тыс. спортсменов.

Дарья Сайфиева