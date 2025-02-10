Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани более 20 тыс. человек приняли участие в «Лыжне России»

В марафоне «Лыжня России-2025», который прошел в Казани 8 февраля, поучаствовало свыше 20 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

В этом году в рамках 80-летия победы в Великой Отечественной войне в рамках марафона провели лыжный ретро-забег в советском стиле.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится самый крупный в Европе центр водных видов спорта на 1,5 тыс. спортсменов.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...