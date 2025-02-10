Экс-депутат гордумы Тольятти заявил, что не сообщал о «минировании» военкомата

Бывший депутат городской думы Тольятти Александр Гремин заявил «Ъ-Волга», что не сообщал о «минировании» военкомата. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сообщение о минировании сделал сотрудник военкомата. Я не признавал свою вину в содеянном, не находился в состоянии алкогольного опьянения, не действовал из хулиганских побуждений. Я действительно позвонил в военкомат с целью уточнить условия подписания контракта. Сообщил о себе, что прошел диверсионную подготовку и задал вопрос, будет ли это учтено при распределении. Меня перевели на другого сотрудника. Была плохая связь, сотрудник плохо меня слышал. Почему он решил, что я угрожаю — мне неизвестно»,— отметил экс-депутат.

В 2013 году Александр Гремин был осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль). Потерпевшим по делу являлся журналист Сергей Красильников. Суд назначил виновнику наказание 5 тыс. руб. штрафа в доход государства.

Евгений Чернов