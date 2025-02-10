«Амкар» подписал трех новичков

Сразу трое футболистов пополнили состав ФК «Амкар-Пермь». Как сообщает пресс-служба клуба, в новом сезоне за команду будут выступать Дмитрий Калайда, Ислам Жилов и Матвей Кожин. Последний является воспитанником пермского футбола, позднее перешел в академию московского «Динамо». Полузащитник в прошлом сезоне играл во второй лиге за «Родину-М».

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Дмитрий Калайда приехал в Пермь на правах аренды. Он тоже полузащитник. В прошлом сезоне сыграл 15 матчей в нашей группе за «Пари НН-2», в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Также имеет в активе один матч за главную команду в Кубке России. Аренда рассчитана до конца ноября этого года.

Ислам Жилов — воспитанник академии нальчикского «Спартака». Имеет опыт выступлений в первой лиге за «Кубань», в казахстанской премьер-лиге за «Аксу», во второй лиге за «Зенит-2», «Машук-КМВ», «Спартак» из Нальчика и «Анжи-2». Во второй части прошлого сезона крайний защитник провел 16 матчей в «Золоте» за «Кубань» и отметился одной голевой передачей.