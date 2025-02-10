Полет истребителя Су-57 впечатлил зрителей на международной выставке в Индии

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан совершил полет на истребителе Су-57 на выставке Aero India 2025, которая проходит в Бангалоре. По сообщению пресс-службы «Ростеха», самолет вызвал «настоящий ажиотаж».

Вокруг самолета постоянно находилось большое количество людей, рассказал корреспондент ТАСС. По его словам, внимание истребителю уделили несколько делегаций из-за рубежа. Гостей приветствовал сам Сергей Богдан. «Особенно тепло летчик встретил коллег из Индии, скандировав вместе с ними: "Индия, Россия, Индия, Россия"»,— сообщает агентство.

Самолет Су-57 применяется «для решения различных задач в зоне спецоперации», доказывая свою эффективность в противодействии западным комплексам ПВО, пишет «Ростех». Самолет может атаковать любые воздушные, наземные и надводные цели. Глава входящей в «Ростех» ОАК Вадим Бадеха заявил, что Россия готова предложить индийской стороне организовать производство истребителя на их территории.

Первый экспортный Су-57 передадут зарубежному покупателю уже в этом году. Тогда же заказчик сможет начать его эксплуатировать. Договор на поставку истребителя заключили еще в 2024 году, а самой поставкой займется «Рособоронэкспорт».

Су-57 — это истребитель 5-го поколения, который разработали для замены тяжелого Су-27. В число его создателей входила Индия, которая впоследствии вышла из разработки. Впервые экспортную модель истребителя за рубежом продемонстрировали на летной программе 14-го авиасалона Airshow China в Чжухае.

Подробнее — в материале «Ъ» «Су-57 полетает в Индии без конкурентов».