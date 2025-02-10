Самолет Су-57 передадут первому зарубежному покупателю в 2025 году

Иностранный заказчик истребителя Су-57 сможет его получить и начать использовать уже в текущем году, рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке Aero India 2025. Первые контракты на поставку самолета были подписаны еще в 2024 году. Кто стал покупателем, не уточнялось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит "Рособоронэкспорт"»,— сообщил Александр Михеев (цитата по «Интерфаксу»).

Су-57 и другую российскую продукцию представили на выставке в индийском Бангалоре. Она продлится до 14 февраля, сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта». Всего гостям выставки продемонстрируют более 500 наименований продукции.

Су-57 — это самолет 5-го поколения, который разработали для замены тяжелого истребителя Су-27. Среди его создателей была Индия, которая впоследствии вышла из разработки. Экспортная версия Су-57 была впервые представлена в ноябре прошлого года на авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Су-57 полетает в Индии без конкурентов».