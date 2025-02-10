ОТЭКО автоматизировала выдачу средств индивидуальной защиты с помощью специальных аппаратов

ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, внедрила современное решение для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На территории предприятия установлены 6 автоматизированных аппаратов, которые позволяют оперативно выдавать необходимые защитные средства. Нововведение экономит время работников, и способствует более эффективному учёту и контролю расхода СИЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Процесс получения СИЗ максимально прост: сотруднику достаточно приложить свой электронный пропуск для авторизации, выбрать нужный предмет — будь то перчатки, маска, очки или каска — и устройство мгновенно выдаст выбранный элемент. Вся информация о получении фиксируется в системе учёта предприятия, что позволяет своевременно пополнять запасы и обеспечивать рациональное использование ресурсов.

«Автоматизация выдачи СИЗ позволяет нам обеспечить круглосуточный доступ к защитным средствам, что особенно важно для сотрудников, работающих в сменном графике или на удалённых объектах. Технология идентификации по пропускам гарантирует, что каждый работник получает именно те средства защиты, которые ему необходимы. Это ускоряет процесс выдачи, повышает уровень ответственности сотрудников за соблюдение норм охраны труда и способствует рациональному использованию ресурсов», — отметил директор департамента промышленной безопасности и охраны труда Владимир Степанов.

С момента установки автоматов уже выдано более 4 тысяч позиций СИЗ. Такое решение оказалось популярным среди сотрудников благодаря удобству использования и доступности в любое время. Вендинговые аппараты для СИЗ не только облегчают логистику и учёт, но и повышают уровень комфорта работников, что в конечном итоге положительно влияет на производительность труда.

Внедрение автоматизации для выдачи СИЗ — это шаг вперёд в обеспечении безопасности и эффективности работы сотрудников ОТЭКО, а также высоким стандартам охраны труда.