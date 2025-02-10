Со дна моря под пирсом в Витязево подняли более 380 мешков с мазутом

К работам в районе пирса села Витязево в Краснодарском крае по устранению мазута со дна моря приступила сводная группировка водолазов России. Для погружений задействованы 12 специалистов, которые работают посменно, сообщает в своем Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В течение часа каждая смена собирает мазут со дна моря в мешки. Затем их партиями поднимают на поверхность и вывозят с пляжа.

«Каждый водолаз совершает в день около трех спусков к погружению на грунт для выполнения поставленной задачи. Водолазы погружаются примерно на час. На глубине 8 метров они работают в обычном режиме. Чаще сменяется обеспечивающий состав, который находится наверху – на них влияет ветер, мороз»,— рассказал майор внутренней службы, начальник водолазной службы специального отряда главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Лязин.

По его словам, работы водолазов будут продолжены до того момента, когда осевший на дно мазут соберут полностью и утилизируют. Пока точные сроки завершения работ специалисты назвать затрудняются.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском заливе. В результате аварии в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктов. В Крыму и Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации.

Алена Воробьева